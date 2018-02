Ha preso il cellulare e ha cominciato a filmare i vigili urbani impegnati in controlli sul territorio, rivolgendo loro insulti pieni d'odio e frasi diffamatorie: è quanto accaduto ieri sera in piazza Navona, nel centro di Roma, dove un cittadino italiano, classe 1963, è stato arrestato. L'uomo si trovava davanti alla chiesa di Sant'Agnese quando ha cominciato a riprendere gli agenti del Gruppo Centro della Polizia Municipale di Roma, ricoprendoli di insulti, insieme alla sua compagna.

Quando i vigili si sono avvicinati all'uomo per chiedergli le motivazioni del suo comportamento, questi ha continuato ad insultarli, rifiutando di fornire le proprie generalità: è nato così un battibecco, culminato nell'arresto dell'uomo per rifiuto di fornire le proprie generalità, oltraggio e resistenza e pubblico ufficiale. Per gli stessi reati la donna è stata invece soltanto denunciata all'Autorità Giudiziaria. Anche questa mattina, durante il trasferimento in tribunale per il processo, l'uomo ha continuato ad insultare la Polizia Municipale.