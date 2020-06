in foto: La fila di auto incolonnate fin via Battistini (Foto di Peppe A.)

Fila di auto in via Mattia Battistini per entrare nel centro di raccolta Ama del XIV Municipio. Romani in macchina sotto alla pioggia, in attesa di entrare per scaricare i rifiuti. A segnalare a Fanpage.it il traffico registrato in mattinata un lettore, che ha immortalato i veicoli incolonnati lungo la strada del quadrante Nord della Capitale, all'altezza del civico 545. Armati di pazienza, tutti in attesa del proprio turno, con un braccio fuori dal finestrino. "In fila da un quarto d'ora per entrare al centro di raccolta Ama del XIV Municipio di Roma, poiché il centro di raccolta del II Municipio è chiuso fino a quando? Alle 12 chiude: ce la faremo?". Stamattina, come le previsioni del meteo avevano precedentemente annunciato, sulla Capitale si è abbattuta un'ondata di maltempo, con cielo coperto, forte pioggia e temperature in calo, una giornata dal sapore quasi autunnale.