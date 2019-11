in foto: Foto della fiera nazionale del panettone e del pandoro

La fiera nazionale del Panettone e del Pandoro è in programma a Roma per sabato 23 e domenica 24 novembre. La location scelta per l'evento è l'Hotel Sheraton, in via del Pattinaggio all'Eur. La manifestazione, giunta alla sua XI esima edizione è in programma nel weekend dalle ore 11 alle 19.30. Si tratta dell'unico evento che promuove il Made in Italy dei deliziosi dolci natalizi tipici della tradizione italiana e, dopo Milano, fa tappa nella Città Eterna, meta ogni giorno di migliaia di visitatori e dove tantissimi turisti provenienti da ogni parte del Mondo, che vi fanno visita specialmente durante le Feste, quando la Capitale si illumina e diventa magica.

La fiera del panettone e del pandoro

Che si preferisca il panettone o il pandoro, la fiera nazionale è un appuntamento imperdibile per gli amanti dei dolci in genere e in particolare, di quelli del periodo natalizio. L'ingresso all'evento è gratuito. All'interno troverete tanti espositori, a disposizione del visitatore un'ampia scelta tra proposte artigianali per tutti i gusti e in numerose varianti. Tutte le informazioni sull'evento sul trovate sul sito: http://www.panettonepandoro.com/

Concorso Ambasciatore del panettone

Il concorso "Ambasciatore del panettone" è aperto a professionisti pasticceri e produttori che hanno aderito alla Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro alle edizioni di Roma e Milano 2019. I partecipanti che già hanno inviato le proprie candidature dovranno realizzare il dolce della tradizione con lievito madre, corrispondente agli standard dettati dal D.M. 22 luglio 2005 e saranno valutati dai visitatori attraverso delle urne. Il vincitore otterrà l’investitura ufficiale di “Ambasciatore del Panettone 2019” e l’apposizione delle proprie informazioni e delle informazioni della propria azienda sul sito ufficiale della fiera panettonepandoro.com e sul sito ufficiale del contest ambasciatorepanettone.it.