Ha accoltellato un connazionale durante una lite animata. E' successo domenica sera scorsa, intorno alle ore 22 in via Tevere, a Fiano Romano, Comune nell'area metropolitana di Roma Capitale. Un cittadino albanese di 45 anni è stato ferito all'addome da un uomo di 38 anni per una discussione provocata da motivi banali. L'autore del gesto, dopo aver sferrato il colpo e averlo tagliato, si è dato alla fuga. A dare l'allarme alle forze dell'ordine è stata la vittima che ha fornito ai carabinieri della Stazione di Fiano Romano la descrizione del responsabile che ha permesso loro di individuarlo. Subito si sono messi sulle sue tracce. I militari lo hanno trovato poco dopo l'accaduto, lo hanno fermato e arrestato con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi. Poi, hanno scoperto che l'albanese in fuga era già sottoposto a sorveglianza speciale con l'obbligo di dimora nel comune di Fiano Romano.

Ferito all'addome e trauma cranico

L’uomo è finito in manette e si trova ora nel carcere di Rieti. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha trasportato la vittima dell'accoltellamento all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Oltre alle ferite all'addome, ha riportato anche un trauma cranico ma, secondo quanto si apprende, non è in pericolo di vita. Ha ricevuto una prognosi di 10 giorni.