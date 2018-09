in foto: Ristorante cinese in fiamme – foto Google Maps

Un incendio notturno ha distrutto un ristorante cinese in zona Marconi a Roma. Le fiamme, che sono divampate intorno all'1,40 di questa notte per cause ancora da stabilire, hanno coinvolto anche un appartamento al primo piano del palazzo (sette piani in totale) che però, fortunatamente, era disabitato. Nessuno è rimasto ferito o intossicato dal fumo sprigionato dall'incendio.

Incendio in un ristorante cinese a Marconi: nessun ferito

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con l'autobotte e l'autoscala. Dopo un'ora circa di lavoro sono riusciti a spegnere l'incendio. Sono stati evacuati per precauzione tutti gli abitanti del palazzo, ma al termine dell'intervento dei pompieri le famiglie sono potute rientrare nelle loro abitazioni, anche se i due piani colpiti dal rogo sono stati dichiarati inagibili dalle forze dell'ordine. Ancora da chiarire le cause dell'incendio e soprattutto se si sia trattato di un atto doloso. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Aurelio, che stanno indagando sull'accaduto.