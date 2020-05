in foto: Foto di Antonella P. dal gruppo Facebook "Gli amici di Conca d’Oro"

Un incendio si è sviluppato alle prime luci di oggi – lunedì 25 maggio – all'interno di un appartamento al civico 190 di via Conca d'Oro al quartiere Valli a Roma. Erano le cinque del mattino quando è scattato l'allarme e sul posto sono giunti i vigili del fuoco con due squadre e un'ambulanza del 118. Con l'ausilio di un'autoscala i pompieri hanno spento le fiamme riuscendo a contenere il rogo. Per gli inquilini della palazzina nessuna conseguenza: non risultano esserci feriti o intossicati. Ancora non sono note le origini dell'incendio, se sia trattato di un incidente domestico o di un corto circuito che ha coinvolto qualche apparecchio domestico.