Torna per la sua terza edizione nella capitale il Festival Internazionale di Street Food, un appuntamento che tutti gli amanti del cibo di strada è il caso che segnino in agenda. La location questa volta sarà Piazzale della Radio da venerdì 15 a domenica 17 marzo. Da Roma l'appuntamento si farà itinerante toccando molte città della penisola fino a ottobre. Nel Lazio nuovi appuntamenti sono previsti a Rieti (dal 29 marzo al 1 aprile), e poi Latina, Nettuno e Formia a nel mese di giugno, per tornare a settembre a Ostia e finire il proprio viaggio a ottobre Frosinone.

Protagonisti della festa 30 cuochi su strada

Protagonisti della festa 30 chef su strada che portano in giro per il mondo la loro passione per il cibo e i loro piatti, sopra furgoncini e ape car trasformati in cucine itineranti. I golosi potranno viaggiare tra i sapori del mondo percorrendo solo pochi metri tra un kebab e una crepes, un hamburger o un piatto di pasta. Piatti da tutto il mondo ma anche prelibatezze delle tradizioni regionali: la farinata genovese e lo gnocco fritto emiliano, aseadas sarde e il romanissimo carciofo alla giudia, e ovviamente fritti napoletani e pizza al portafoglio. E ancora: polpette, noodles, hot dog, maccheroni, polenta. Ad accompagnare i piatti poi birre artigianali italiani ed estere.

Festival Internazionale Street Food: orari e informazioni

Venerdì 15 marzo il Festival aprirà i battenti alle 18.00 per chiudere alle 24.00, mentre sabato 16 e domenica 17 si potrà anche pranzare: la manifestazione culinaria andrà avanti ininterrottamente dalle 11.30 alle 24.00. L'ingresso è gratuito per informazioni si può contattare il numero 3475792556. Piazzale della Radio si trova in zona Portuense. Si può raggiungere facilmente dalla stazione Trastevere, con il tram della linea 8 e facendo una passeggiata dalla stazione della linea B di Piramide.