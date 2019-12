Il Festival del Panettone a Roma è in programma il 15 dicembre al Boscolo Circo Massimo, in via dei Cerchi 87. Una domenica all'insegna del gusto con il dolce della tradizione che sarà protagonista della prima edizione dell'attesissimo evento "Panettone Maximo" organizzato dal magazine online MangiaBevi e RistorAgency. L'appuntamento, a pagamento e dal costo di 10 euro a persona, 5 per i bambini al di sotto di dodici anni è dalle ore 11.30 alle alle 19.30. I visitatori potranno degustare panettoni artigianali disponibili in tante varianti e scegliere il vincitore che si aggiudicherà il titolo di panettone artigianale più buono di Roma. Durante l'evento è prevista una raccolta a favore dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù.

Festival del Panettone a Roma: il programma

Il Festival del Panettone a Roma propone un calendario ricco di appuntamenti, dalle golose degustazioni ad incontri con i pasticceri, che spiegheranno agli ospiti dell'evento le differenze tra un prodotto industriale ed artigianale. Grande attesa per la gara per il panettone più buono di Roma e per la mostra sulla storia della cucina e della gastronomia italiana. Oltre ai dolci della tradizione natalizia i visitatori potranno assaggiare liquori, vini e molto altro, il tutto imbandito nella meravigliosa sede del Museo della Cucina.

Il panettone più buono di Roma

“Panettone Maximo nasce dall’esigenza di dare un palcoscenico ai pasticceri della Capitale che producono artigianalmente il panettone – spiega l’organizzatore Fabio Carnevali – Con questo evento vogliamo dare la possibilità di far conoscere al grande pubblico il panettone prodotto dalle migliori pasticcerie romane, assaggiandolo, acquistandolo o regalandolo ai propri cari”. Tra i partecipanti ci saranno Achilli Caffè, Antonini, Barberini, Bompiani, Casa Manfredi, D’Antoni, Gruè, Le Levain, Nero Vaniglia, Panzini (Subiaco), Patrizi (Fiumicino), Pompi e Santi Sebastiano e Valentino ed ospiti d'eccezione come Giuseppe Amato (La Pergola), Marion Lichtle (Il Pagliaccio) e Marco Nuzzo (Imàgo).