in foto: Foto di gelato Festival Europa

Un festival dedicato a uno dei cibi più amati del mondo sta per sbarcare a Roma, quello del gustoso gelato artigianale. Sabato 13 e domenica 14 aprile 2019 dalle ore 11 alle 19, la Capitale è pronta ad accogliere gli amanti del gelato. Non importa se preferiate il cono o coppetta, le creme o la frutta, se vi piaccia mangiarlo solo d'estate o durante tutto l'anno, non potete assolutamente mancare all'evento. Il luogo è Villa Borghese, l'indirizzo è via delle Magnolie, ospiterà tra il verde del parco la competizione ‘Next Generation' del gelato festival, che vedrà 16 tra i migliori gelatieri artigianali del mondo impegnati in una sfida all'ultimo colpo di paletta. Ognuno dei concorrenti sfodererà in gara il proprio cavallo di battaglia, ossia il gusto con il quale intende sfidare gli altri. Chi parteciperà all'evento in calendario per il prossimo weekend potrà assaggiare le incedibili e uniche creazioni in gara e avrà diritto di votare il proprio gelato del cuore.

Gelato festival a Roma

Un appuntamento per golosi, amanti della buona cucina e degli ingredienti genuini che sono i veri protagonisti delle giornate. Tutti i gusti infatti sono realizzati con la massima attenzione alle materie prime, arricchiti con frutta fresca, foglie, fiori edibili e decorazioni di cioccolata. Insomma, un vero spettacolo non solo per il palato, ma anche per la vista. Il fortunato vincitore parteciperà alla finale mondiale del Gelato Festival World Masters 2021. Il Gelato festival di Roma è un evento adatto a tutti: ad amici, coppie e famiglie con bambini. Oltre a un percorso di assaggi, sarà possibile partecipare a iniziative a tema e laboratori didattici.