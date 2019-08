in foto: Immagine di repertorio

Ha festeggiato il raggiungimento della maggiore età aggredendo una pattuglia di carabinieri. Erano passate appena due ore da quando Fabio Corradetti aveva compiuto 18 anni, che il giovane militante dell'estrema destra, legato in particolare a Forza Nuova, è stato protagonista del lancio di sassi e bottiglie contro la volante dei militari, compiuto assieme ad alcune decine di amici con cui si trovava in occasione del suo compleanno, festeggiando nei pressi del parco Domizia Lucilla a Valle Aurelia. Una bravata che poteva avere conseguenze anche peggiori, un'aggressione dettata forse dallo stato di alterazione dei festeggiamenti che andavano ormai avanti da un bel po'.

Quando i carabinieri hanno deciso di affrontare il gruppo di aggressori, mentre gli altri si davano alla fuga, il 18enne e un amico gli affrontavano aggredendoli a calci e pugni. A farne le spese uno dei due militari che ha riportato "lesioni, un trauma cranico e un trauma al costato". Niente di grave, è stato dimesso dall'ospedale con una prognosi di soli 7 giorni.

Il protagonista della vicenda invece, mentre l'altro aggressore riusciva a darsi alla fuga senza farsi fermare, veniva bloccato dai carabinieri e condotto in caserma dove, visibilmente ubriaco, è stato identificato e denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Chiamato a rispondere delle azioni compiute nelle sue prime ore da "adulto", almeno per il codice penale, è stato giudicato per direttissima e condannato a un anno di reclusione con pena sospesa.