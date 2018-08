Una festa a porte chiuse per la produzione della serie tv Catch 22 e per la star di Hollywood George Clooney in un locale di Colle Oppio. Il party all'ombra del Colosseo è avvenuto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 agosto, ed è terminato drammaticamente con il ritrovamento del corpo senza vita di Gualco Trasselli, 37enne aiuto scenografo e attrezzista. Da quanto si apprende dal quotidiano il Messaggero, che nell'edizione odierna riporta la notizia, l'uomo è stato ritrovato nel bagno del locale: quando sono arrivati i soccorritori non c'è stato nulla da fare, e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ancora non sono note le ragioni della morte del 37enne.

Le riprese di ‘Comma 22' sono terminate a Cinecittà solo alcuni giorni fa ed erano iniziate a maggio. La maggior parte dei ciak sono stati girati tra Sutri e Viterbo, ma la troupe ha girato anche a Santa Teresa di Gallura in Sardegna. La serie racconta una storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale in Italia, ed è tratta dall'omonimo romanzo di Joseph Heller ed è stata prodotta da Sky Atlantic. Nella serie appaiono anche attori italiani come Giancarlo Giannini, e attori noti sul panorama internazionale come Hugh Laurie che tutti ricordano nei panni di Dr. House.