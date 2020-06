in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 35 anni è morto ieri notte a Orte, intorno alle 23. Secondo le prime informazioni, il 35enne aveva una ferita da taglio all'addome, motivo per il quale si pensa che sia stato accoltellato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ai quali sono stati affidati le indagini per ricostruire quanto accaduto. L'uomo potrebbe essere stato ucciso al culmine di una furibonda lite scoppiata durante una festa di compleanno: ignoti i motivi dell'aggressione, né è chiaro se i militari abbiano fermato qualcuno accusato di aver compiuto questo gesto. A quanto si apprende il corpo del 35enne è stato trovato in un albergo poco fuori il comune di Orte: la vittima sarebbe un rifugiato nigeriano ospite di un centro d'accoglienza.

Uomo morto per ferita all'addome, indagano i carabinieri

Sul posto, oltre ai carabinieri che indagano sulla vicenda, anche i soccorsi del 118, che invano hanno tentato di rianimare il 35enne, già deceduto al momento dell'arrivo degli operatori. Cosa sia accaduto, è ancora al vaglio degli investigatori: per il momento le informazioni sulla vicenda sono ancora poche e frammentate, ma il tipo di ferita non sembrerebbe lasciare dubbi riguardo quanto accaduto. Il condizionale, nelle prime fasi di quest'indagine è ancora d'obbligo, ma con tutta probabilità il 35enne è stato aggredito. Resta solo da capire chi e perché possa aver compiuto un gesto tanto efferato durante un momento gioioso come quello di una festa di compleanno.