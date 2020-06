Una tradizione singolare quella di Celleno, piccolo comune in provincia di Viterbo ad appena una un'ora di macchina da Roma, dove si tiene la gara dello "Sputo al nocciolo di ciliegio". L'appuntamento è per sabato 13 giugno alle 8.30 del mattino, quando i concorrenti si batteranno per superare il record di 22,80 metri stabilito nel 2018 detenuto da Mauro Chiavarino, che nessuno è riuscito a battere nel 2019 quando Flavio Pizzo ha sputato a "solo" 16,40 metri di distanza. Il comune di Celleno è anche noto come "Il Borgo Fantasma" per il suo centro con castello diroccati che attraggono turismo per la sua bellezza senza tempo e una visita vale la pena in ogni stagione, ma sicuramente questa è la migliore stagione per una passeggiata alla scoperta di un borgo affascinante.

La gara, che avviene nello ‘sputodromo' del comune si svolge nell'ambito della locale Festa delle Cilegie, che si terrà sabato 13 giugno e domenica 14 giugno, per poi replicare il week end successivo del 20 e 21 giugno, ovviamente nel rispetto delle norme di distanziamento sociale seguite dall'epidemia di Covid-19 sarà una festa in "tono minore" rispetto agli scorsi anni. Ma la gara di sputo al nocciolo era un momento a cui organizzatori e habitué non hanno voluto rinunciare.

La sagra, arrivata alla sua ventiquattresima edizione, sarà caratterizzata da un intero menù a base ovviamente della ciliegia di Celleno. Per i curiosi si terrà lo spettacolo "Gran Varietà 101 sfumature rosso ciliegia", del professore Saverio Senni, ideatore dello Sputo al nocciolo ed esperto del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università della Tuscia e grande esperto di cerase.