in foto: 25 Aprile a Roma

Domani, 25 aprile, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, alle 10 parteciperà ad un momento di raccoglimento a Porta San Paolo, ma questa sarà l'unica cerimonia ufficiale della Festa della Liberazione, le cui celebrazioni dovranno fare i conti con le limitazioni dovute all'emergenza coronavirus. Nella notte tra il 24 e il 25 aprile luci tricolori illumineranno la Casa della Memoria e della Storia: "Per le strade ancora deserte di Roma, la luce proiettata davanti al luogo simbolo della memoria nella Capitale si staglierà come segno di attenzione, fermento, unità". Il Museo della Loberazione di Via Tasso, invece, ha pubblicato sul sito la "ricostruzione dei diversi momenti dell’occupazione tedesca di Roma dal settembre 1943 al giugno 1944, con particolare attenzione agli aspetti della vita quotidiana e alla storia dell’edificio di Via Tasso".

Questo, invece, il programma (rigorosamente online) dell'Associazione Nazionale Partigiani di Roma:

– ore 10,00 – LA STORIA DEL 25 APRILE – con Davide Conti, a cura di Milena Fiore – ore 11,00 – ARTE E MUSICA DELLA LIBERAZIONE – il contributo delle artiste e degli artisti di Porta San Paolo, a cura di Milena Fiore. Riprese a cura del Collettivo di Filmaker-Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e di Radio Radicale. Coro Romolo BALZANI, Coro Sabatoincanto, Coro Laboratorio canti popolari Circolo G.Bosio, Sara Modigliani, Banda Cecafumo, Quadracoro, Pedretti& son, Francesco Giannelli, Nicola Alesini, Daniela Amenta, Angelo Colone & Stefano Bonifazi, Pasquale Innarella, H.E.R., Hi-Shine, Chiara Becchimanzi, Roberto Becchimanzi, Piero Brega-Oretta Dorengo, Francesco Chini, Artisti Resistenti con M° Keba Seck . – ore 12,00 – IL PRESIDENTE DELL'ANPI DI ROMA FABRIZIO DE SANCTIS, I PARTIGIANI, LE ASSOCIAZIONI DELLA RESISTENZA E LE ISTITUZIONI CELEBRANO IL 75° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE, a cura di Alice Ciangottini – ore 14,00 – SOLIDARIETÀ, DIRITTI, LIBERTÀ – saluti e contributi delle organizzazioni sociali, a cura di Dario Scaramuzzino – ore 15,00 – BELLA CIAO IN OGNI CASA, UN'INVASIONE DI MEMORIA – dalle nostre case esponiamo i tricolori, intoniamo le canzoni della Resistenza e ricordiamo il 25 aprile con la frase RINASCERE CON LA COSTITUZIONE, NESSUNA PERSONA ESCLUSA – 25 aprile 75° della Liberazione – ore 16,00 – LA MEMORIA BATTE NEL CUORE DELLE DONNE – contributo con pensieri e letture di partigiane e Madri Costituenti realizzato dal Coordinamento Donne dell'ANPI di Roma, a cura di Fabiomassimo Lozzi e Livia Pugliese – ore 17,00 – VIVA IL 25 APRILE! – il saluto delle sezioni ANPI di Roma e provincia per la Festa della Liberazione, a cura di Alice Ciangottini

Bella Ciao in ogni casa

L'Anpi chiede a tutti i cittadini di esporre il tricolore e cantare Bella Ciao dai balconi e dai terrazzi alle 15 di domani, 25 aprile: