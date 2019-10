in foto: Un momento della Festa della Castagna a Vallerano (Foto di Massimiliano D.J.)

La Festa della Castagna a Vallerano è uno degli appuntamenti enogastronomici irrinunciabili del panorama laziale. Cinque weekend celebrano il gustoso frutto invernale in calendario il 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 ottobre e il 2 e 3 novembre. Il borgo medievale del Viterbese è in fermento, pronto ad ospitare centinaia di visitatori provenienti dall'hinterland e da Roma. L'evento quest'anno è giunto alla diciottesima edizione.

Il programma della Festa della Castagna a Vallerano

La Festa della Castagna a Vallerano ogni anno anima il centro storico per ben diversi giorni. Un programma ricco di eventi tra cui spettacoli, mostre, visite guidate, intrattenimento per bambini, mercatini di antiquariato e artigianato e naturalmente buon cibo. A farla da protagonista la castagna, o meglio, la caldarrosta, accompagnata da piatti a base di prodotti tipici locali di ottima qualità. Una particolarità della festa è poter gustare pranzo e cena nelle caratteristiche cantine scavate a mano nel tufo. Oltre che assaggiare prelibatezze, il visitatore potrà trascorrere qualche ora all'aria aperta scoprendo la storia del paese, con le sue bellezze artistiche e culturali che lo rendono uno dei centri più interessanti della Tuscia Viterbese. A fare da cornice alla festa gruppi folkloristici, cortei storici e gruppi musicali che si esibiranno nella piazza e per le stradine del borgo. Gli Amici della Castagna in collaborazione con il Gruppo Archeologico di Vallerano organizzano passeggiate tra i castagneti secolari. Il programma dettagliato della festa è consultabile su www.castagnavallerano.it

in foto: Le cantine di tufo a Vallerano (Foto della pagina Facebook Festa della Castagna)

Come arrivare a Vallerano

Vallerano dista 65 chilometri da Roma e 18 chilometri da Viterbo. I visitatori che arrivano dalla Capitale possono raggiungerla facilmente prendendo la strada statale Cassia verso Viterbo. Arrivati a Monterosi, svoltare a destra in direzione Nepi e proseguire seguendo le indicazioni per Fabrica di Roma. Percorrere la rotonda e seguire le indicazioni per Vallerano.