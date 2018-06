Domenica 10 giugno Monteverde Nuovo si prepara ad ospitare la grande festa "Arriva l'Estate". Un'intera giornata da trascorrere all'aria aperta, perfetta per tutta la famiglia grazie alle tante attività in programma, adatte per i grandi così come per i più piccoli: laboratori creativi, giochi, musica, sport ed angoli dedicati ad artigiani, produttori agricoli, vivai, goloso street food e birra artigianale. L'appuntamento è in largo Alessandrina Ravizza, dalle ore 10:00 alle ore 21:00. Ingresso libero.

Gli incontri in programma. Una vera giornata di festa che si rispetti non deve lasciare agli ospiti neanche un momento per annoiarsi. Ed è su questa scia che "Arriva l'Estate" ha organizzato un calendario di appuntamenti disposti su tutte le ore. Per l'intero giorno i bambini potranno prendere parte al laboratorio pittorico "Cartapesta in piazza", a cura dell'associazione Perfareungioco, ad alle letture animate "Leggiamo la città" organizzate da Scambiamoci libri, mentre alle 17:00 li aspetta il divertente Puppets Show. Ad accogliere gli adulti ci saranno invece: alle ore 10:00 l'incontro con Silvia Canavaglia "Non solo rifiuti" sulle nuove possibilità di gestione e riciclo della spazzatura; alle 11:00 una lezione di Tajii Quan con l'insegnante Cinzia Flavone; alle 19:00 la conferenza "Parliamo di decoro" che vedrà la partecipazione dell'Assessore alla sostenibilità ambientale della Capitale e referenti del Comune, della Regione Lazio, di AMA, di CONOE e di Roma Pulita. Spazio anche alla leggerezza grazie alle esibizioni musicali alle ore 12:00 del Coro di Sabatoincanto ed alle 18:00 del Concerto Jazz con la BigBand Swingtime Orchestra. Saranno presenti inoltre in largo Ravizza i ragazzi del vivaio Albero Blu, pronti a fornire consigli e nuove idee su come arredare balconi e terrazzi presentando composizioni di fiori e piante officinali, le aziende agricole del territorio con i loro prodotti e naturalmente lo street food con cartocci di frittura e centrifughe di frutta di stagione.

Come raggiungere largo Alessandrina Ravizza. Situato nel cuore del quartiere Monteverde, è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in autobus, linee H-791 e 792; in tram, linea 8.