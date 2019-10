in foto: Dal sito festedelcioccolato.it

La Festa del Cioccolato Artigianale arriva a Roma con la sua prima edizione. L'appuntamento con la golosità è da venerdì 25 a domenica 27 ottobre in via delle Magnolie a Villa Borghese. Ad organizzarlo l'Associazione Nazionale Cioccolatieri con il marchio Choco Amore, che ogni anno da settembre a maggio fa tappa in tantissime città italiane da Nord a Sud. Dalla versione fondente a quella bianca, si tratta di un cioccolato prodotto artigianalmente con materie prime di elevata qualità che mantiene inalterate le sue proprietà benefiche. Dalle gustosissime praline ai classici cubetti, dalle contaminazioni con ingredienti come, liquori, frutta secca e aromi a figure scolpite nel cioccolato, piccole e prelibate opere d'arte, ce n'è davvero per tutti i gusti.

Il cioccolato è il protagonista della festa

Protagonista indiscusso della festa è il cioccolato, lavorato dalle mani esperte di maestri cioccolatai e offerto al visitatore nelle sue svariate forme e dimensioni. Una delle particolarità dell'evento è la realizzazione di sculture che si differenziano di città in città, prendendo spunto dalla simbologia di ognuna e che in questo caso raffigureranno un'immagine caratteristica della Città Eterna. La festa si articolerà in vari stand dove acquistare e gustare il cioccolato e laboratori didattici ‘Choco Play' per bambini. Gli artigiani saranno a disposizione del visitatore per spiegazioni sui prodotti e sulle tecniche di lavorazione. "Le Feste del Cioccolato nazionali oltre ad essere appuntamenti gastronomici, sono anche eventi culturali – spiegano gli organizzatori – hanno lo scopo di diffondere la cultura del cioccolato artigianale e l'arte della sua lavorazione, nonché il consumo responsabile e consapevole dei prodotti di qualità superiore".