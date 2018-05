"Siamo passati dalla cresta sulla vernice che si scoloriva ai lavori per la messa in sicurezza con strisce pedonali luminose. Un nuovo sistema di segnaletica orizzontale a led che consentirà la sicurezza dell’attraversamento. Succede anche questo a Roma sotto gli occhi dei tromboni", scrive su Twitter Paolo Ferrara postando una fotografia che ritrae i nuovi rivoluzionari attraversamenti. Peccato che la fotografia sia stata scattata in Spagna. Attacca il presidente della commissione Trasparenza in Campidoglio Marco Palumbo, Partito democratico: "Le immagini delle strisce pedonali postate dal capogruppo del M5S Paolo Ferrara sulla sua pagina Facebook ufficiale relative alle nuove zebre luminose in via di installazione a Roma capitale, sono “taroccate”. Ferrara tarocca foto e pubblica immagini della Spagna che risalgono al 2016 spacciandole per odierne di Roma. Una abitudine che lo vede recidivo: avvocato del popolo intervieni a difesa dei creduloni che su Facebook lo plaudono”.

La fotografia, infatti, sembra essere stata presa da un articolo pubblicato da La Stampa e che racconta la storia della città di Cambrils in Catalogna, la prima in Europa ad installare, per l'appunto, le strisce pedonali luminose. Questo l'inizio dell'articolo firmato da Andrea Barsanti e pubblicato nel 2016:

Strisce pedonali “intelligenti”, che si accorgono della presenza di un pedone e si illuminano a led segnalando agli automobilisti di fermarsi: questo il progetto sperimentale lanciato a Cambrils, cittadina costiera spagnola a pochi chilometri da Tarragona, a sud di Barcellona, che si è aggiunta alla lista delle altre città della Spagna che hanno già adottato con successo le “zebre smart”.

A breve partirà la sperimentazione delle strisce pedonali a Led

Effettivamente ieri l'assessora alla Città in movimento, Linda Meleo, ha annunciato che all'incrocio tra via dell'Amba Aradam e Porta Metronia "partirà la sperimentazione delle strisce pedonali a led, un nuovo sistema che consentirà una migliore visibilità dell’attraversamento pedonale. I lavori tra via dell’Amba Aradam e Porta Metronia prevedono vari interventi: nuovi impianti semaforici, il prolungamento dell’isola pedonale e l’ampliamento di due isole di traffico”.