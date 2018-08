Come da copione il maltempo che da ieri imperversa sulle regioni settentrionali, si è spostato da questa mattina al Centro-Sud, senza risparmiare la capitale. In particolare un violente temporale si è abbattuto sul litorale a Nord di Roma, dove due trombe d'aria si sono formate in mare aperto. Rovesci intensi e grandinate segnalate anche a Ostia. Dopo l'afa degli scorsi giorni, la temperatura è in drastico calo. E se chi si trova in città – magari per lavoro o di ritorno dalle ferie – tira un sospiro di sollievo trovando scampo dal gran caldo, sorridono di meno i turisti che affollano la città.

L'ondata di maltempo poi rischia di rovinare, del tutto o almeno in parte, il Ferragosto dei romani. Chi aveva programmato una gita fuori porta, una grigliata o un tuffo al mare o in piscina, dovrà infatti fare i conti con il bollettino meteo. Le temperature saranno comprese tra i 28 e i 20 gradi, con un drastico abbassamento, mentre nuove piogge e temporali sono possibili tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Schiarite nel corso della serata.