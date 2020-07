in foto: Fernando Vasile (Foto di "Chi l’ha Visto?")

Fernando Vasile è stato ritrovato dopo otto anni a Genova. Il ragazzo, oggi ventiquattrenne, è scomparso nel maggio del lontano 2012 da Palombara Sabina, piccolo centro dell'area metropolitana di Roma, mentre stava andando a scuola. Il ritrovamento grazie alla trasmissione televisiva ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai Tre, alla quale si sono rivolti i famigliari dell'allora adolescente, per lanciare un appello per chiedere a chi lo avesse visto, di contattare le forze dell'ordine. La segnalazione alla redazione è arrivata da un passante, che ha notato con i lineamenti riconducibili all'identità del ragazzo scomparso, in una persona davanti alle Poste di piazza Dante a Genova. Il ragazzo stava chiedendo l'elemosina insieme ad un cane. Subito si sono attivati per cercarlo e sono state avvisate le forze dell'ordine. Una grande gioia per i suoi parenti che trascorsi otto anni hanno pensato al peggio, credendo che gli fosse accaduto qualcosa di grave, ma hanno potuto invece riabbracciarlo. "Grazie Genova!" hanno detto i famigliari commossi in un videomessaggio.

La storia di Fernando Vasile

Fernando è scomparso all'età di sedici anni, dal Comune di Paolombara Sabina, in provincia di Roma. Un pomeriggio di maggio è uscito di casa per andare ad una scuola serale che frequentava e non ha più fatto ritorno. Di Fernando se ne sono completamente perse le tracce, poi la denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine. Il primo appello risale al 2012 e la scorsa settimana la conduttrice Federica Sciarelli lo aveva rilanciato, a seguito di diverse segnalazioni fatte da genovesi che sostenevano di aver visto una persona che gli assomigliava per le strade del capoluogo della Liguria. Tantissimi i commenti degli utenti su Facebook che si chiedono dove sia stato, cosa abbia fatto e come sia sopravvissuto in questi otto anni, ma soprattutto, perché non abbia cercato di contattare la sua famiglia, almeno per avvisarla che stesse bene.