in foto: Fontana di Trevi

Un uomo di 39 anni anni è stato fermato dai vigili mentre tentava di incidere con una chiave le sue iniziali su una delle colonne che circondano la parte superiore della Fontana di Trevi. Ieri sera gli agenti del I Gruppo Centro, in servizio di controllo presso la fontana, ha fermato il 39enne, di nazionalità tunisina ma residente in Germania. L'uomo è stato denunciato per danneggiamento al patrimonio artistico.

Sempre in zona Fontana di Trevi un ragazzo di 30 anni di nazionalità libica è stato arrestato dagli agenti della polizia locale perché molestava i turisti colpendoli a calci e con uno zaino. Nel tentativo di bloccare il trentenne e di procedere alla sua identificazione, gli agenti sono stati presi a caldi e sputi dal ragazzo, che ha continuato a imprecare e a rivolgersi in modo volgare soprattutto nei confronti di un'agente donna anche negli uffici del comando. E' stato arrestato per i reati di resistenza e violenza nei confronti di pubblico ufficiale e per molestie e disturbo alle persone in luogo pubblico, A.M. è risultato privo di qualsiasi documento identificativo, nonché di permesso di soggiorno. Nei suoi confronti avviate le procedure per l'espulsione dal territorio italiano.