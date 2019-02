in foto: Pretty Solero

I rapper romani Pretty Solero e Ugo Borghetti sono stati fermati per un controllo ieri sera in centro a Roma. Sono stati trovati in possesso di droga e quindi segnalati al prefetto come assuntori di sostanze stupefacenti. Stando a quanto si apprende, le forze dell'ordine avrebbero trovato nelle loro tasche complessivamente 0,8 grammi di cocaina, 0,7 di marijuana e 8 di hashish. La droga è stata sequestrata. Su Instagram Pretty Solero: "Sono abbastanza arrabbiato perché stasera (ieri sera ndr.) sono stato portato in caserma per la quarta volta in un mese. Il bello è che pure oggi, come l'altra volta, mi hanno riconosciuto. Le guardie mi stalkerano".

Chi sono Pretty Solero e Ugo Borghetti

Pretty Solero e Ugo Borghetti fanno parte del Collettivo 126 di Trastevere, la ‘Love gang'. "La Love Gang rappresenta quello che siamo, la nostra vita. Andrebbe bene semplicemente dire cuore, sangue, sentimento, musica: la nostra passione e il nostro lavoro", descriveva il gruppo lo stesso Pretty Solero, che ne è il fondatore. Del collettivo fanno parte Karl Brave, Franco 126, Ketama, Asp, Pretty Solero e Ugo Borghetti. Il Collettivo si chiama 126 e 126 sono gli scalini di via Dandolo a Trastevere. Un articolo pubblicato su Rolling Stone sostiene che "la Lovegang è l'unica crew italiana trap ad avere ragione di esistere".