in foto: Fedez a Parco Leonardo per il nuovo disco "Paranoia Airlines"

Assalto a Fedez a Fiumicino, dove l'amatissimo rapper italiano sposato con Chiara Ferragni, la blogger da 16 milioni di follower su Instagram, è arrivato mercoledì 29 gennaio. Il cantante ha incontrato i suoi fan alla libreria Mondadori del centro commerciale Parco Leonardo per il lancio dell'album "Paranoia Airlines", uscito nei negozi lo scorso venerdì. In centinaia ad attenderlo impazienti, poi è arrivato: vestito di scuro, con la felpa e il berretto e bellissimo come sempre. Fedez ha salutato le sue ammiratrici che si sono messe in fila in attesa del proprio turno, faccia a faccia con il proprio idolo. Il cantante ha autografato tantissimi cd, magliette, peluches e…braccia di fan di tutte le età, ragazze giovanissime e donne adulte.

Fedez a Fiumicino

L'evento è stato accompagnato dalla voce di uno speaker che ha invitato tutti i presenti sbloccare la tastiera degli smartphone e a alluminare la sala. Poi, dalle casse degli altoparlanti le canzone più amate del rapper, che sono diventati dei veri e propri successi e l'atmosfera è diventata magica. "Mia figlia ha saltato la scuola oggi per venire qui – ha detto la mamma di Sofia – gliel'ho permesso, non potevo non portarcela". Tante le mamme che hanno accompagnato le loro figlie, bambine e adolescenti. "Carlotta adora Fedez, ascolta le sue canzoni tutti i giorni – ha detto un papà – oramai le ho imparate a memoria anche io".