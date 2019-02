in foto: Ultimo sul palco di Sanremo

Torna con un nuovo singolo Niccolò Moriconi, in arte Ultimo. Dopo le infinite, e aspre, polemiche sulla mancata vittoria alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, il 22enne rilevazione della musica pop torna a far parlare di lui non per le dichiarazioni contro i giudici che avrebbero ribaltato il voto popolare da casa (che lo vedeva ampiamente in testa), ma per la sua musica. La canzone si chiama significativamente Fateme Cantà, uno sfogo del giovane cantante, un testo diretto e semplice non a casa in romanesco. In cerca di tranquillità, certezze e affetto, l'artista di San Basilio si rifugia nelle parole di casa, nell'affetto della sua città. A fare il contraltare "de sta con sta gente che me parla ma non dice niente" ci sono "i gatti che aspettano svegli un motore pe’ stassene caldi" e gli amici che Niccolò ha "lasciato ar parcheggio". Una canzone rivolta a chi fatica ogni giorno, "per quel tizio che non c’ha più er nome" e che è finito a dormire per strada, quanto "pe’ quel padre che se strigne l’occhi davanti a suo figlio pe’ proteggeje i sogni". Ultimo non canta per quelli "in cravatta" ma per la sua gente, per l'anima di Roma, che lo ascolta senza chiedere niente, non cerca lo scoop né dà i voti.

Fateme Cantà: il testo del nuovo singolo di Ultimo

Che giornata, che giornata

so distrutto eh

so distrutto

cameriè portame el vino

Fateme cantà

che non c’ho voglia de sta con sta gente

che me parla

ma non dice niente eh eh eh

Fateme cantà

che me ne sento anche un po’ innervosito da sta gente

che me chiede na foto

io vorrei parlaje de loro oh oh oh

Fateme cantà

sto a impazzì presso a troppe esigenze

c’ho bisogno all’appello

de dì che so assente

Eh, fateme cantà

pe l’amici che ho lasciato ar parcheggio

io che quasi me ce ne sento in colpa

de ave’ avuto sto sporco successo

che amico sul palco e t’ammazza nel resto

Fateme cantà

nun so bono a inventamme i discorsi

sbaglio i modi

i toni, anche i tempi

parlo piano manco me sentiresti eh eh eh

Fateme cantà

che a ste cene con questi in cravatta

parlo a gesti nun so la loro lingua eh eh eh

Fateme cantà per quel tizio che non c’ha più er nome

sta per strada elemosina un core

pe’ quel padre che se strigne l’occhi

davanti a suo figlio pe’ proteggeje i sogni

Fateme cantà

pe’ sti gatti che aspettano svegli

un motore pe’ stassene caldi

pe’ i ricordi che me spezzano il sonno

e a letto me fanno girà come un matto

un matto un matto