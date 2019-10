in foto: Stefano Fassina

"L'operato della Polizia è stato ineccepibile". Queste le parole del capo della polizia, Franco Gabrielli, in merito alle tensioni nel corso del sit in dei lavoratori di Roma Metropolitane in cui è rimasto ferito il deputato di Liberi e Uguali e consigliere comunale Stefano Fassina. "Altri non avrebbero dovuto consentire che si arrivasse a quel punto e che il delegato dell'assessore avrebbe dovuto avere maggior cautela nel chiedere l'intervento della polizia per entrare in una circostanza nella quale forse se non fosse entrato non avrebbe creato quanto successo dopo". L'incidente si è verificato, infatti, quando un delegato dell'assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti, si è recato dai manifestanti a portare un messaggio. Intanto ieri è stata trasmessa l'informativa alla digos alla procura di Roma sui fatti avvenuti alla manifestazione e sempre ieri sono stati ricevuti in questura i rappresentanti dei sindacati. "L'incontro con il questore è andato molto bene. Assieme al capo della digos e al capo di gabinetto hanno manifestato il loro dispiacere per quello che è accaduto durante la manifestazione dei lavoratori di Roma Metropolitane. Hanno ribadito che ritengono fondamentale il rapporto con i sindacati. Il questore non ravvisa reati commessi dalla polizia durante quella manifestazione, però che le ragioni di opportunità non sono state valutate fino in fondo", ha dichiarato il segretario di Cgil Roma e Lazio Michele Azzola.

La versione di Stefano Fassina

"Stavamo sul marciapiede e non c'era interruzione del pubblico servizio, non c'era nessuna violazione di proprietà privata e di fronte all'arrivo di un messaggero dell'assessore Lemmetti, che non si è degnato di venire lui personalmente, che doveva solo dare una comunicazione verbale, abbiamo chiesto di parlare con l'assessore", ha ricostruito l'incidente Fassina ai microfoni di Radio Radio. "Ci è stato negato e la Polizia è partita, con le conseguenze che avete visto. A ridosso avevo un poliziotto decisamente robusto che spingeva, in un corridoio molto stretto. Poi sono caduto e, francamente, non ho capito cosa è successo. Mi sono ritrovato per terra ricevendo dei colpi. Io mi qualifico sempre e sono andato dal responsabile della Polizia per dire di evitare di creare problemi mettendo in contatto i lavoratori con l'assessore. Sono sicuro che non c'era l'intento volontario di colpire me o altri. Penso che la Polizia debba garantire i diritti, quasi sempre ci riesce, tenendo conto anche dei diritti dei lavoratori che protestano. Martedì non ci è riuscita".