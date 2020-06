in foto: Foto Atac

Novità a partire da oggi, lunedì 8 giugno, per quanto riguarda la rete di bus gestita da Atac. In particolare è stata riattivata la quasi totalità della rete serale, parte di quella notturna e parte delle linee del litorale. Dal 12 giugno, inoltre, la metropolitana riprenderà l'orario serale del fine settimana: venerdì, sabato e domenica le ultime corse dai capolinea saranno infatti alle ore 1,30. Sulla linea B, però, l'orario di servizio terminerà alle ore 21 (fino al 26 giugno) per i lavori al nodo di scambio Metro B/Metro C del Colosseo. Stesso orario per quanto riguarda la Linea C nella tratta San Giovanni-Malatesta (sempre per prolungamento della linea da San Giovanni al Colosseo). Attivi i bus navetta sulla linea B e sulla linea C (nelle tratte interessate da chiusura).

Tornano i bus notturni

Dalla notte tra il 7 e l'8 giugno ripartirà anche il servizio notturno della rete Atac. Riprenderanno a viaggiare, in particolare, "le linee nMA-nMB-nMB1-nMC-nME che nelle ore notturne seguono rispettivamente i percorsi di metro A, metro B/B1, metro C e ferrovia regionale Roma-Lido". Dal 14 giugno verrà riattivata la restante parte della rete notturna.

Riattivata la fascia serale

Atac informa che da "lunedì 8 giugno, la rete di superficie di bus, filobus e tram riprende il normale orario serale, oltre le ore 23.30, effettuando le ultime corse alle 24 circa. Fanno eccezione le linee che terminano, comunque, prima delle 24 e che conservano il proprio orario. Le linee bus 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 continueranno ad effettuare le ultime corse alle ore 23.30 anziché alle ore 2.00. Da lunedì 15 giugno anche le linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 riprenderanno l'orario normale terminando il servizio alle ore 2.00".

Rete bus mare

Sabato 6 giugno è stata riattivata la linea 07 che collega la stazione Colombo della ferrovia regionale Roma-Lido a Torvaianica/Campo Ascolano. La prima corsa dalla stazione Colombo partirà alle 8.30 e l'ultima partirà alle 19. Da via Litoranea prima corsa alle 8.56 e ultima alle 19.25. La linea è attiva solo il sabato e la domenica.