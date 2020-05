Fase 2 Roma: riapre l’aeroporto di Ciampino, ma non ci sono voli in partenza o in arrivo

Riapre l’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino. Da oggi saranno disponibili anche aerotaxi e voli privati, ma non ripartirà, invece, il traffico commerciale di linea. Per il momento, infatti, Ryanair, principale vettore che opera a Ciampino, non ha in programma voli in partenza o in arrivo almeno fino al prossimo 12 maggio.