Parrucchieri e centri estetici del Lazio potrebbero riaprire prima dell'1 giugno. Ad annunciarlo Daniele Leodori. Il vicepresidente della Regione Lazio ha spiegato che: "Tra mercoledì e giovedì della prossima settimana capiremo con esattezza quali accelerazioni possiamo fare". All'orizzonte si intravede la speranza di una riapertura anticipata per i professionisti del settore, che potrebbero tirare su la saracinesca della propria attività prima della data stabilita dal dpcm del Governo dello scorso 26 aprile, e quindi dell'1 giugno 2020. "Il caso dei parrucchieri e dei centri estetici è uno dei più complessi da dovere affrontare, ma sinceramente non credo che regioni come la nostra, con il nostro indice di contagio, dovranno attendere l'1 giugno come inizialmente previsto dal Governo" ha detto Leodori, spiegando il suo punto di vista in commissione regionale Sviluppo Economico.

La prossima settimana un confronto per riaprire in anticipo

Un confronto della settimana prossima, come si apprende, che metterà sul tavolo di discussione della Regione caso per caso, passandole al vaglio, tutte le attività per le quali non è prevista la riapertura il 4 marzo. Tra queste oltre a parrucchieri e centri estetici figurano anche ad esempio i negozi di vendita al dettaglio, bar e ristoranti.

Negozi e uffici aperti fino alle 22

Il vice presidente Leodori parlando in commissione regionale Sviluppo Economico ha inoltre spiegato che a partire dal 4 maggio saranno messe in atto le linee guida. Le aperture dei negozi saranno scaglionate, ciò avverrà specialmente a Roma e nelle grandi città, dove l'afflusso dei clienti è maggiore, per evitare orari di punta e conseguenti assembramenti. "I negozi e gli uffici aperti al pubblico saranno in servizio per tre-quattro ore la mattina e altrettamente la sera, fino alle ore 22".