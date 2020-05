in foto: Gli adesivi applicati sugli autobus di Atac

Negli scorsi giorni Atac ha cominciato ad applicare degli adesivi per garantire il distanziamento sui mezzi pubblici della capitale. La sfida più grande per la Fase 2 a Roma sarà proprio quella dei trasporti, e per limitare il caos e cercare di mantenere il distanziamento sociale ancora necessario per il limitare il contagio del coronavirus, i posti su autobus e metro saranno limitati, così come sarà obbligatorio indossare le mascherine. Ma l'azienda oggi ha denunciato come ignoti abbiamo staccato gli adesivi, arrecando così un danno allo sforzo di far rispettare le regole di distanziamento

"Nelle ultime ore, tuttavia, l'azienda ha registrato numerosi atti vandalici a bordo di alcuni bus e treni, dove questi segnaposto sono stati rimossi o strappati, costringendo i tecnici a intervenire nuovamente, con spreco di tempo e di denaro. – si legge in una nota dell'azienda – Atac, anche considerando l'imminente avvio della Fase 2, invita tutti i cittadini a collaborare con l'azienda non soltanto rispettando rigorosamente le norme indicate, ma anche adottando comportamenti che siano improntati a un doveroso senso civico. Senza la collaborazione dei cittadini è impossibile cercare di garantire un servizio il più possibile coerente con le esigenze della complessità del momento che stiamo vivendo".

Sulla vicenda è intervenuta anche la sindaca Virginia Raggi parlando di "incivili" che "prendono in giro i tanti romani che stanno seguendo le regole e chi sta lavorando giorno e notte per la ripartenza". "I tecnici di Atac sono subito intervenuti per sostituire gli avvisi e i segnaposti danneggiati. Questo significa sprecare tempo e risorse non solo dell'azienda, ma di tutti i romani. Stiamo lavorando per fare in modo che sia tutto pronto per la Fase 2. Per questo serve piena collaborazione, soprattutto dai cittadini. Stiamo affrontando un momento delicato e ci aspettiamo responsabilità da parte di tutti. Nessuno escluso", ha concluso la sindaca.