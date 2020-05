in foto: I negozi di Roma si preparano alla riapertura (La Presse)

Aperture scaglionate con tre fasce orarie diversificate dal lunedì al sabato, a seconda della tipologia d'esercizio, per limitare i flussi dei clienti e l'affollamento dei locali accessibili al pubblico. Queste le misure previste nell'ordinanza firmata dalla sindaca Virginia Raggi in vista della riapartenza di negozi, attività commerciali, artigianali e produttive di Roma, nella fase 2 dell'emergenza coronavirus. Dopo il via a bar e ristoranti per il servizio d'asporto, tra dieci giorni sarà la volta della vendita al dettaglio. Le nuove indicazioni saranno valide dal 18 al 21 maggio 2020. L'obiettivo, spiega la prima cittadina, è "ripartire nel rispetto della sicurezza di tutti". La gestione degli spostamenti risponde anche all’ordinanza regionale del 30 aprile 2020 sui trasporti pubblici, che potranno accogliere un numero di passeggeri non superiore al 50% della capacità, per il rispetto del distanziamento sociale a tutela della salute dei viaggiatori.

Tre fasce orarie per l'apertura dei negozi a Roma

– Fascia 1 (F1): esercizi di vicinato del settore alimentare, laboratori alimentari, medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, panificatori. Prevede due sotto-fasce opzionali: F1A (apertura entro le 8.00 – chiusura entro le 15.00), F1B (apertura entro le chiusura entro le 8.00 – chiusura dopo le 19.00 ed entro le 21.30).

– Fascia 2 (F2): laboratori non alimentari e noleggio di veicoli senza conducente. Aperture nell’intervallo 9.30 – 10.00, chiusure tra le 18.00 e le 19.00.

– Fascia 3 (F3): esercizi di vicinato e le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare (ad esclusione dei Centri Commerciali), acconciatori e gli estetisti, Phone Center – Internet Point. Apertura dalle ore 11.00 alle ore 11.30, chiusura dopo le ore 19.00 ed entro le ore 21.30.

Per le attività miste (settore alimentare e non) è data facoltà di scelta della fascia oraria di apertura, mentre per tutti vale l’obbligo di esposizione degli orari di apertura e chiusura in riferimento alla propria tipologia di attività, e della fascia oraria di appartenenza.

Chiusura pomeridiana domenicale di negozi e supermercati

Negozi, supermercati ed esercizi commerciali dal 18 maggio al 21 giugno 2020 manterranno la chiusura pomeridiana domenicale, rispettando un orario che va dalle ore 8.30 alle 15. “Grazie anche ai contributi delle associazioni di Categoria e dei Sindacati, monitoriamo questo primo mese, poi analizzeremo, in un tavolo dedicato con le parti, l’evoluzione della situazione per delineare i successivi provvedimenti – ha spiegato Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale – L'accoglimento della proposta sindacale sulla chiusura pomeridiana domenicale è anche funzionale alla sanificazione dei locali, pur mantenendo la necessaria redditività d'impresa”.