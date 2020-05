Anche a Latina le spiagge sono osservate speciali in questo primo week end di sole della Fase 2. Dopo la riapertura del mare e della pista ciclabile lungo le spiagge della città, oggi disposti controlli serrati per evitare assembramenti o comportamenti vietati. Lo ricorda il sindaco, Damiano Coletta, che ha ribadito come è possibile correre, andare in bicicletta e passeggiare fronte mare, ma è vietato (ancora) prendere il sole e fare il bagno.

“Ho saputo che in questi primi giorni di riapertura della spiaggia gli agenti della Polizia Locale sono dovuti intervenire per allontanare alcune persone, fortunatamente poche, che stavano sostando sull’arenile – ha dichiara il primo cittadino della città rivolgendosi ai suoi concittadini nella giornata di ieri-. Ci stiamo avvicinando al fine settimana e voglio ricordare a tutti che, almeno per il momento, non è consentito fermarsi a prendere il sole e fare il bagno. Si può scendere in spiaggia sì, ma solo per svolgere attività motoria o sportiva e sempre nel rispetto della distanza minima interpersonale”. Coletta si è poi appellato al senso di responsabilità dei cittadini. "Non è finita, stiamo ancora giocando la partita e non possiamo permetterci di perderla. Chiedo a tutti di continuare a fare i sacrifici necessari per potere uscire definitivamente dallo stato d’emergenza".

Da mercoledì 6 maggio hanno riaperto anche le spiagge più prestigiose del mare pontino. Da Sabaudia a San Felice Circeo è possibile tornare a fare passeggiate e attività motorie sulla spiaggia. Anche in questo caso previsti controlli da parte della Polizia Locale per far rispettare l'ordinanza in attesa della riapertura della stagione balneare più ‘strana' che si ricordi.