in foto: Lo scontrino pubblicato su Facebook dalla pizzeria Pizza e Arrosticini di Monteverde, Roma

Fritti, pizze e bevande per oltre 160 euro, ma l'ordine è uno scherzo e nessuno passa a ritirarlo. Così i proprietari di una pizzeria abruzzese nel quartiere di Monteverde, Roma, decidono di regalare tutto ai clochard di via dei Fori Imperiali. "Ieri hanno fatto un ordine, ma non è venuto nessuno a ritirarlo, era uno scherzo… Siamo stati ugualmente orgogliosi di aver regalato un sorriso ai senzatetto di via dei Fori Imperiali", si legge sulla pagina Facebook del locale. Lo scontrino con l'ordine è stato battuto il 28 luglio 2018 alle 17 e 27 e il conto totale era di 164,50 euro.

"Non si prendono ordinazioni di quella somma…se è tutto vero è un bel gesto..", scrive in un commento un cliente. E il ristoratore risponde: "Si hai ragione… però non mi sono sentito di colpevolizzare chi ha preso l’ordine quando hai già tutta la sala prenotata da sistemare continue chiamate in entrata e uno di questi ti fa un ordine lasciandoti anche il numero di conferma fasullo l’attimo dell’ingenuità ci può stare. L’ordine era per le 20:30 , alle 20:45 abbiamo richiamato e questo signore di Ostia non sapeva nulla… In ogni caso siamo contenti di come è andata a finire!"