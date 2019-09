in foto: Immagine di repertorio

Una famiglia intera è finita fuori strada a Latina per evitare un'auto pirata. Ad essere soccorsi in ospedale papà, mamma e due figli. I fatti sono accaduti nella notte di oggi, sabato 14 settembre. Secondo le informazioni apprese, il sinistro avvenuto in via Piccarello, nel territorio del capoluogo pontino. Come riporta Latina Oggi, l'auto, un'Audi A2, con a bordo la famiglia, stava transitando lungo la strada, quando il conducente dei veicolo ha visto davanti a sé i fari di una macchina che stava sopraggiungendo poco distante contromano, invadendo la corsia.

Auto contro un muro

Spaventato, ha tentato una brusca manovra per cercare di evitare l'impatto con il veicolo e ha sterzato di colpo. L'auto ha perso aderenza con l'asfalto ed è finita fuori strada, scontrandosi contro il muro del ponte di accesso a un'abitazione privata. L'impatto è stato molto violento. Nel frattempo, l'automobilista alla guida dell'altro veicolo ha premuto il pedale dell'acceleratore e se ne è andato dal luogo dell'incidente, senza fermarsi a prestare soccorso né accertarsi che stessero bene.

Quattro feriti

Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto sono intervenute diverse ambulanze, che hanno soccorso tutti e quattro i passeggeri rimasti feriti e li hanno trasportati all'ospedale Santa Maria Goretti. Arrivati al pronto soccorso, sono stati affidati alle cure dei medici, che li hanno sottoposti agli accertamenti necessari al caso. Tra i quattro pazienti la mamma sarebbe la più grave. Presenti, per i rilievi scientifici, i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto e stanno cercando di risalire all'identità del conducente dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente, che potrebbe essere accusato di omissione di soccorso.