È una guardia giurata il responsabile del falso volantino della Polizia di Stato con il divieto delle attività in spiaggia fino a giugno. A risalire a lui i poliziotti, che lo hanno denunciato. Secondo le informazioni apprese l'uomo, un appassionato di pesca sportiva dipendente di un istituto di vigilanza della Capitale, aveva avuto accesso alla circolare sul luogo di lavoro e, dopo averla volutamente modificata, l’ha pubblicata sui propri profili social. Uno scherzo che gli è però costato caro: oltre alla denuncia per la pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico, mediante l’utilizzo di piattaforme informatiche, dovrà rispondere anche dell’abuso commesso con una probabile sospensione della sua qualifica.

Il falso volantino della Polizia di Stato

Il falso volantino della Polizia di Stato intestato con la dicitura ‘Questura di Roma, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale" riportante il logo della Repubblica Italiana modificata ad arte, ha iniziato a circolare sul we ieri pomeriggio. La circolare vietava la navigazione ai piccoli natanti e la pesca di ogni tipo per il rischio di contagio coronavirus, fino all’ 11 giugno 2020.Una notizia letta e condivisa da migliaia di utenti, che l'hanno inoltrata ai social network e alle Pec della Questura di Roma, della capitanerie di porto e della Guardia di Finanza. Presa visione della falsa circolare sono scattatte le indagini della Squadra Squadra Investigativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale diretti da Angela Cannavale, che in pochissime ore è risalita all'autore del gesto.