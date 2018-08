in foto: L’aeroporto Ciampino di Roma

Momenti di paura, questa mattina, all'aeroporto Ciampino di Roma, dove intorno alle 9 è scattato un allarme bomba: alle forze dell'ordine è infatti arrivata una telefonata che segnalava la presenza di un bagaglio incustodito e sospetto all'interno dello scalo aereo capitolino. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato e gli artificieri, che hanno evacuato il terminal e sospeso il decollo e l'atterraggio degli aerei fino a nuovo ordine. Centinaia i passeggeri che hanno atteso, impauriti, all'esterno del terminal e che hanno assistito alle operazioni degli artificieri.

Per fortuna, come hanno potuto constatare i poliziotti, si è trattato soltanto di un falso allarme. Gli artificieri hanno potuto constatare come nella valigia non ci fosse nessun ordigno: il bagaglio era stato semplicemente dimenticato da una passeggera, che ha riferito ai poliziotti di aver semplicemente utilizzato un filo di rame per legare il bagaglio, il che lo ha fatto sembrare ancora più sospetto. La situazione è rientrata nel giro di un'ora e l'aeroporto di Ciampino ha ripreso la sua normale attività prima che qualunque volo venisse rimandato: non si è registrato, infatti, nemmeno un ritardo tra i voli in arrivo e in partenza dallo scalo romano.