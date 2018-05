Alla Stazione Termini di Roma, nella mattina di oggi giovedì 31 maggio, è scattato un allarme bomba per una valigia abbandonata in via Giovanni Giolitti all'altezza del civico 34. A riportare la circostanza il quotidiano online Romatoday: la valigia sarebbe stata abbandonata in quel punto attorno alle 9.00 di questa mattina da ignoti, così come sarebbe stato possibile appurare dalla visione delle telecamere di sicurezza. Gli artificieri hanno verificato come il contenuto della valigia fosse assolutamente innocuo e l'allerta è rientrata.

Solo alcuni giorni fa era scattato un analogo allarme per una valigia abbandonata all'esterno del principale scalo ferroviario della capitale: anche in questo caso dopo i controlli era emerso come all'interno non si celasse nulla di pericoloso.