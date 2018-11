in foto: Fabrizio Gerlini, scomparso a Monteverde, Roma

Fabrizio Gerlini, 47 anni, è scomparso nel tardo pomeriggio di lunedì a Roma. Su Facebook il fratello Stefano ha pubblicato un appello rivolto a chiunque avesse informazioni. Fabrizio Gerlini vive in zona Monteverde proprio insieme al fratello. Si è allontanato da casa lunedì nel tardo pomeriggio, alle 18, secondo quanto riporta il sito della trasmissione di Rai Tre ‘Chi l'ha visto?', è entrato nel tabaccaio sotto casa in via Jenner per comprare le sigarette, poi nessuno ha più avuto sue notizie.

Fabrizio ha problemi di salute e ha bisogno di assumere farmaci. Avrebbe con sé sia il portafoglio, sia i documenti di identità, mentre non avrebbe soldi e il cellulare risulta spento. Porta la dentiera, ma l'avrebbe dimenticata in casa.

AGGIORNAMENTO: Fabrizio Gerlini è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 novembre.

La scheda sul sito di Chi l'ha visto?:

Sesso:M

Età:47 (al momento della scomparsa)

Corporatura:robusta

Statura:185

Occhi:castani

Capelli:brizzolati

Abbigliamento:giubbotto blu con cappuccio, una tuta e scarpe da ginnastica. porta occhiali da vista

Scomparso da:Roma (zona Monteverde Nuovo)

Data della scomparsa:05/11/2018

Data pubblicazione:07/11/2018