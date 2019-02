in foto: Immagine di repertorio

Un gravissimo incidente si è verificato il 5 febbraio verso le ore 16 a Faleri, frazione del comune di Fabrica di Roma in provincia di Viterbo. Ancora da accertare le dinamiche precise dello scontro: sembra però che il conducente di una Fiat Punto abbia perso il controllo della macchina, finendo contro un muretto. Sconosciute le cause dell'accaduto: non si sa se la persona alla guida abbia avuto un malore, se sia stata una distrazione o se abbia dovuto evitare un animale. Il sinistro è avvenuto lungo la Complanare, strada costruita proprio di recente e che costeggia la Falerina.

Incidente a Faleri, grave una bimba di 4 anni

E purtroppo le conseguenze sono molto gravi: tre le persone rimaste ferite, tra cui una bambina di soli quattro anni: per lei si è reso necessario il trasporto in ospedale con l'eliambulanza del 118 al Policlinico Gemelli di Roma. Non si hanno ancora aggiornamenti sulla sua situazione attuale. Nell'incidente sono state coinvolte anche due donne, portate in codice rosso al pronto soccorso di Civita Castellana. Anche le loro condizioni, come quelle della bambina, non sono ancora note. Subito dopo l'impatto, sono intervenute sul posto le forze di polizia locale di Fabrica di Roma e i carabinieri: a causa della gravità del sinistro, la strada è stata chiusa al traffico.