Un ragazzo di diciannove anni è caduto dal balcone di casa a Fabrica di Roma ed è rimasto gravemente ferito. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, lunedì 20 gennaio, nel Comune della provincia di Viterbo. Secondo le informazioni apprese il giovane era sul balcone della sua abitazione, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è precipitato ed è finito a terra riverso al suolo, dopo un volo di diversi metri. A dare l'allarme i familiari, che, entrati all'interno della stanza, non riuscivano a trovarlo. Hanno chiamato i soccorsi, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118. Data la gravità delle sue condizioni di salute, è stato necessario l'intervento di un mezzo di elisoccorso.

I paramedici lo hanno preso in carico e trasportato all'ospedale Gemelli di Roma. Arrivato nel pronto soccorso del nosocomio romano, il paziente è stato affidato alle cure dei medici che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari. Presenti per gli accertamenti necessari al caso gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto delle verifiche e ascoltato i vicini di casa per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una caduta accidentale o se il ragazzo abbia tentato il suicidio.