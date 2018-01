Gli è costata cara una pipì in piazza Montecitorio a un turista francese. I carabinieri infatti lo hanno fermato e multato per 3.300 euro. A saperlo prima probabilmente l'avrebbe trattenuta fino ad arrivare ad una toilette, ma così non è stato e la fioriera scelta per il suo bisogno non è bastata a tenerlo a riparo dallo sguardo dei militari. La multa è stata elevata durante controlli serrati dello scorso week end, portati avanti dai carabinieri della Compagnia Roma Centro e dai NAS, nelle strade del cuore della capitale, tra Testaccio, Campo de Fiori, piazza Navona, largo del Teatro Valle e largo Argentina.

Oltre al turista francese, nel corso delle attività sono stati denunciati anche un ragazzo originario di Reggio Calabria, che voleva entrare in una discoteca di Testaccio a tutti i costi, nonostante gli addetti alla sicurezza lo avessero allontanato perché totalmente ubriaco. Il ragazzo alla vista delle divise non ha esitato ad aggredire i militari. Denunciato anche un 17enne a piazza Navona, fermato dopo che i carabinieri hanno sedato una rissa scoperta per futili motivi.

Sequestrati 36 chili di alimenti non tracciabili.

"Infine, a seguito di mirati controlli presso le attività commerciali, i Carabinieri hanno sanzionato, di 1.500 euro, i titolari di due ristoranti, uno in largo di Torre Argentina e l’altro in largo del teatro Valle, per omessa applicazione delle procedure di autocontrollo della sicurezza alimentare e per l’omessa tracciabilità dei prodotti alimentari, sequestrando un totale di 36 kg di alimenti".