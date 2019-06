in foto: Foto LaPresse

Cosa fare nel weekend a Roma? Se siete alla ricerca di qualcosa di divertente e originale da fare che però non contempli il pagamento di prezzi esorbitanti, non disperate: la capitale, ogni fine settimana, offre eventi gratuiti che possono essere partecipati da singoli, coppie, gruppi di amici e famiglie. Arte, cibo, tecnologia nei meandri più belli e suggestivi della città eterna: ecco quali sono.

Eventi a Roma: cosa fare gratis il 22 e 23 giugno

Non è detto che per divertirsi bisogna spendere per forza una montagna di soldi. Si può uscire e stare in compagnia in modo completamente low cost, non mettendo mano al portafoglio e risparmiando per le meritate vacanze in vista per l'estate. Sono diversi gli eventi gratuiti a Roma questo weekend: alcuni sono nei parchi, altri in gallerie d'arte, altri organizzati nei centri commerciali. Bisogna solo scegliere l'intrattenimento che fa per voi.

Birra, vino e porchetta al parco della Cervelletta

L'estate fa pensare al mare, ma anche alle giornate trascorse nei parchi a prendere il sole e mangiare in compagnia. Il 22 giugno, al parco della Cervelletta di Roma, ci sarà un nuovo appuntamento della rassegna ‘Il Cinema in Piazza', durante il quale si potrà vedere tutti insieme gratuitamente il film previsto per la serata. Ospite d'onore, il grande regista Dario Argento, che alle 21.15 presenterà ‘L'uccello dalle piume di cristallo'. A seguire, ci sarà Francesco Zippel, che introdurrà ‘Friedkin uncut'. Non solo: per chi volesse andare da prima al parco della Cervelletta, alle 18 è prevista una visita guidata organizzata dai comitati di quartiere, con cena a seguire.

Workers, mostra fotografica sul lavoro

Chi ama l'arte non può perdersi la mostra fotografica ‘WORKERS', che si terrà a Camera 79 Art Gallery in Vicolo del Bologna 79 a partire dalle 20. L'evento è previsto per il 22 giugno ed è completamente gratuito. La mostra includerà gli scatti di alcuni fotografi che raccontano, attraverso le immagini, che cos'è il mondo del lavoro oggi.

Football Robot

Quest'evento, che si terrà nel centro commerciale Roma Est di via Collatina a partire dalle 15 del 22 giugno fino alla sera del 23, è pensato soprattutto per i bambini. Football Robot, infatti, è un evento che ha per protagonisti dei veri e propri robot che giocano a pallone: l'evento è nato dalla collaborazione tra il centro commerciale Roma Est e il Dipartimento di Ingegneria automatica e gestionale dell'Università la Sapienza. La particolarità di queste ‘macchine', è che non è possibile comandarle: sono loro che giocano autonomamente nel modo in cui credono. L'obiettivo? Far sì che un giorno si possano scontrare con una vera squadra di calcio in carne e ossa. Chi vincerà?