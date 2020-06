in foto: foto di repertorio

Evade dagli arresti domiciliari e prende il taxi. Lungo via Prenestina, a Roma, incrocia una gazzella dei carabinieri e si accovaccia sul sedile posteriore per non farsi vedere. I militari, però, vedono la scena e decidono di approfondire la questione. Fanno inversione di marcia e inseguono il taxi. Una volta arrivati nei pressi dell'abitazione dell'uomo, un 40enne di nazionalità marocchina con precedenti e attualmente agli arresti domiciliare, hanno chiesto spiegazioni. L'uomo ha tentato di fornire giustificazioni, ma i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma lo hanno arrestato con l'accusa di evasione. È risultato, infatti, che il 40enne non aveva alcuna autorizzazione per lasciare il proprio domicilio.

Tenta cavallo di ritorno da sito acquisti online: arrestato 45enne dai carabinieri

Nella serata di ieri i carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca e della Sezione operativa della compagnia di Frascati hanno arrestato un uomo romeno di 45 anni. L'accusa è di estorsione e riciclaggio. Stando a quanto ricostruito, l'uomo ha pubblicizzato su un sito di acquisti online alcuni attrezzi per l'edilizia. Un imprenditore l'ha contattato per dirgli che aveva riconosciuto arnesi che gli erano stati rubati a marzo. Il 45enne, per tutta risposta, gli ha chiesto in cambio 4.500 euro. All'appuntamento l'imprenditore si è presentato con i carabinieri e il 45enne è stato arrestato e accompagnato in caserma. Verrà giudicato con il rito direttissimo. Gli attrezzi sono stati recuperati e riconsegnati al legittimo proprietario.