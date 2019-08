in foto: Lo scooter rubato usato dallo scippatore

Ha collezionato una non invidiabile serie di accuse l'uomo che ieri sera, a Roma, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile. Si tratta di un 36enne con precedenti per furto, ricettazione e rapina. In teoria il 36enne avrebbe dovuto trovarsi a casa: era infatti sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione in via Leone IX, in zona San Pietro. Ieri sera però il 36enne ha deciso di evadere dai domiciliari per andare a compiere uno scippo: è salito su uno scooter, facendo in modo che il suo volto fosse ben nascosto da un casco integrale, e in largo Chigi ha adocchiato la sua vittima, una turista russa di 59 anni che stava passeggiando assieme al marito, godendosi la serata romana.

Lo scippatore è stato ostacolato nella sua fuga dal marito della vittima

Il 36enne si è avvicinato alla sua vittima e le ha strappato violentemente la borsetta che portava a tracolla. Non ha però fatto i conti col marito della turista russa che gli ha impedito di allontanarsi a bordo del motorino. A quel punto lo scippatore ha abbandonato il mezzo e ha provato a fuggire a piedi, ma è stato inseguito e bloccato dai carabinieri. Il 36enne si trova adesso in carcere a Regina Coeli: deve rispondere di evasione, rapina impropria aggravata e ricettazione, dal momento che i successivi accertamenti dei militari dell'Arma hanno rivelato che lo scooter utilizzato dallo scippatore era stato rubato lo scorso 26 agosto. I carabinieri hanno poi riportato la borsetta alla legittima proprietaria, che se l'è cavata con un bello spavento e con qualche escoriazione: non ha comunque richiesto l'assistenza sanitaria.