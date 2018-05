Nonostante fosse sottoposto al regime cautelare degli arresti domiciliari, con tanto di braccialetto elettronico, è uscito di casa, violando la disposizione, e ha commesso due rapine nel giro di pochi minuti: un 31enne romano, nella notte di sabato, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. L'uomo, in zona Vigne Nuove, a Roma, è uscito di casa e si è recato dapprima in un supermercato della zona, dove ha commesso la prima rapina. Non pago, si è poi diretto verso un pub dove, armato di coltello, ha costretto i dipendenti a farsi consegnare l'incasso della serata.

Dopo le rapine, prontamente denunciate alla forze dell'ordine, il 31enne è stato rintracciato dagli agenti del Reparto Volanti e da quelli del commissariato di Fidene della Polizia di Stato: per l'uomo sono scattate le manette. È accusato di evasione, furto aggravato e rapina aggravata.