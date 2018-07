"Arrestatemi, non voglio più stare a casa" ha detto un uomo ai carabinieri. L'ottantenne, agli arresti domiciliari nella casa del figlio nel quartiere di San Basilio, preso dalla disperazione, è evaso dall'abitazione ed è andato in caserma per chiedere ai militari di portarlo in carcere. Una storia che ha del surreale, nata dai rapporti famigliari poco sereni che l'anziano signore era costretto a vivere quotidianamente. I militari hanno soddisfatto la sua richiesta e l'uomo è finito in manette con l'accusa di evasione.

Presenza non gradita

L’uomo, vedovo, è uscito di casa senza permesso e si è presentato presso la caserma dei carabinieri di San Basilio chiedendo di essere arrestato perché nell’abitazione dove viveva, con il figlio e la sua famiglia, la situazione stava degenerando. La sua presenza non era più gradita. L’uomo in effetti, nonostante fosse residente a Monterotondo, stava scontando la sua pena a casa della famiglia del figlio, dopo essere stato arrestato lo scorso 30 aprile per omicidio.

Arresti domiciliari per omicidio

L’anziano si trovava agli arresti domiciliari per aver ucciso con una coltellata il figliastro dopo una violenta lite nata per una bolletta non pagata. I militari hanno proceduto all’arresto dell’uomo e il giorno successivo a seguito dell’emissione di una ordinanza di custodia cautelare, da parte del Tribunale di Tivoli, l’80enne è stato portato presso il carcere di Rebibbia.