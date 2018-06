in foto: Foto Twitter – Allarme a Fiumicino, evacuato Terminal 1

Aggiornamento 18.25: È rientrato l'allarme all'aeroporto di Fiumicino per un pacco sospetto. Si trattava di una valigia abbandonata, con all'interno indumenti ed effetti personali. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e la polizia per i controlli sul bagaglio.

Pacco sospetto all'aeroporto di Fiumicino, dove è stato sgomberato il Terminal 1, al piano delle partenze. Stando a quanto riporta l'agenzia Lapresse, gli artificieri non sono ancora intervenuti, quindi non si conosce la natura del pacco.

"Non ci fanno uscire dall'aeroporto, dicono che ci sia un'allerta da verificare", scrive Michele Dabergami su Twitter.

Già questa mattina era scattato un falso allarme per un trolley abbandonato nell'area partenze del Terminal 3 nei pressi dei banchi check-in che ospitano le compagnie americane. All'interno c'erano solamente gli effetti personali di un passeggero distratto che aveva lasciato la valigia incustodita. Il falso allarme è cessato intorno alle 11.