Una donna di 45 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma, dopo essere precipitata dalle scale all'interno del centro commerciale Euroma 2, per cause ancora da chiarire. I fatti si sono svolti attorno alle 16.00 del pomeriggio di ieri – giovedì 13 aprile – quando il centro commerciale di via dell'Oceano Pacifico era affollato di persone, nell'area di ingresso di carico e scarico merci. "Una donna è precipitata dal terzo piano", è l'allarme arrivato alla sala operativa delle forze dell'ordine.

Il centralino ha inviato sul posto gli agenti del commissariato Esposizione e i carabinieri del stazione del Torrino. Soccorsa dal personale sanitario del 118 che l'ha trasferita in codice rosso in ospedale, la donna è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'episodio è stato aperto un fascicolo: ancora non è chiara la dinamica dei fatti, se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.