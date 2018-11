in foto: Immagine di repertorio

Legate e minacciate con una pistola: attimi di paura per madre e figlia, proprietarie di una gioielleria in viale Europa, all'Eur, quartiere di Roma. Due malviventi hanno fatto irruzione nel negozio a volto scoperto: uno di loro ha minacciato le due donne con un pistola, mentre l'altro ha legato madre e figlia utilizzando dei cavi. I malviventi sono stati così liberi di arraffare gioielli e oggetti preziosi, perfino la cassaforte, prima di darsi alla fuga: il bottino non è ancora stato quantificato.

Nella gioielleria sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno ascoltato le testimonianze delle vittime e di chi ha assistito alla rapina. Stando a quanto hanno rivelato le due donne, i malviventi hanno effettuato il colpo in pochi minuti e indossavano dei guanti in lattice, per non lasciare impronte. I poliziotti hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della gioielleria nella speranza di riuscire ad identificare i malviventi. Madre e figlia sono state medicate sul posto dal 118.