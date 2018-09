in foto: Il momento della consegna del denaro smarrito

Una disattenzione che poteva costare cara a un uomo romano ma che per fortuna si è conclusa con un lieto fine grazie all'onestà, all'altruismo e al senso civico di un onesto cittadino e all'intervento della Polizia di Stato. Il fortunato malcapitato in questione, qualche giorno fa, ha prelevato 3mila euro dal suo conto in una banca dell'Eur, quartiere di Roma. Uscito dall'istituto di credito, l'uomo non si è accorto però che, mentre saliva sulla sua auto, gli è caduto il denaro contante in strada. Per fortuna i tremila euro sono stati ritrovati da un onesto cittadino, che non ha esitato a chiamare la Polizia di Stato.

A prendere in carico il denaro e ad effettuare le indagini utili a ritrovarne il proprietario sono stati gli agenti del commissariato Esposizione, diretti Filiberto Mastrapasqua. I poliziotti, incrociando i dati della banca dati interforze, sono riusciti a risalire al proprietario del denaro, che nel frattempo aveva sporto denuncia in un altro commissariato. Il fortunato malcapitato ha così potuto tirare un sospiro di sollievo e, recatosi negli uffici di viale Asia, ha potuto tornare in possesso dei tremila euro.