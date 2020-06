in foto: Sergio De Gregorio (La Presse)

Avevano creato società per riciclare denaro estorto a locali del centro storico di Roma. A finire in manette nove persone, accusate a vario titolo dei reati di estorsione, riciclaggio ed autoriciclaggio. Gli agenti Prima Sezione Criminalità Organizzata hanno reso esecutive oggi le misure di custodia cautelare emessi dal giudice delle indagini preliminari. Gli arresti sono scattati all'alba di oggi, mercoledì 3 giugno, un'operazione di polizia giudiziaria denominata ‘Pianeta Italia', condotta dagli agenti della Squadra Mobile e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Oltre alle misure cautelari, i poliziotti hanno dato messo in atto il sequestro preventivo di 480mila euro, quote sociali, conti correnti e del complesso aziendale del patrimonio aziendale di alcune società.

Estorsione a Roma, tra gli arrestati l'ex Senatore De Gregorio

Tra le nove persone arrestate stamattina dagli agenti della Squadra Mobile c'è anche l'ex senatore Popolo della Libertà Sergio De Gregorio, nei confronti del quale è stata disposta la misura di custodia cautelare in carcere. Giornalista e politico, con un passato dai diversi i procedimenti giudiziari a suo carico: nel 2012 è stato iscritto nel registro degli indagati per truffa e false fatturazioni nell’ambito dell’inchiesta sui finanziamenti al quotidiano ‘L’Avanti' insieme a Valter Lavitola. Nel 2007 è stato accusato di corruzione per il suo passaggio al centrodestra, mentre nel 2013, De Gregorio ha ammesso di aver ricevuto due milioni di euro, parlando del suo coinvolgimento nell'inchiesta sulla presunta compravendita dei senatori.